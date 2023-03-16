Найденная у стадиона «Сатурн» граната оказалась ненастоящей

Директор городской службы спасения и предупреждения чрезвычайных ситуаций Раменского Виталий Столбов отреагировал на то, что возле стадиона «Сатурн» была найдена граната.

«Выяснилось, что граната ненастоящая. Такими пользуются при игре в страйкбол», — цитирует Столбова портал «Подмосковье сегодня».

Сапёры приехали на место только больше чем через 15 часов, чтобы изучить находку. Территорию оцепили, эвакуировали 12 человек, среди них были три сотрудника стадиона. За несколько минут до находки из спортзала вышла группа подростков и взрослых после тренировки.

Напомним, команда из Раменского выступает во Второй лиге. «Сатурн» начнёт второй этап сезона-2022/2023 на девятом месте в турнирной таблице подгруппы «3А».

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