У стадиона «Сатурн» нашли гранату

У стадиона «Сатурн» в Раменском Московской области нашли гранату. Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Граната, скорее всего, страйкбольная. Сапёры до сих пор не прибыли на место, чтобы её изучить. Они не приезжают на место для разминирования более 15 часов.

Территорию оцепили, эвакуировали 12 человек, среди них — три сотрудника стадиона. За несколько минут до находки из спортзала вышла группа подростков и взрослых после тренировки.

Ранее Роман Широков был назначен генеральным директором «Сатурна». Напомним, команда из Раменского выступает во Второй лиге. «Сатурн» начнёт второй этап сезона-2022/2023 с девятого места в турнирной таблице подгруппы «3А».

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