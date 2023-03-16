Саутгейт — о невызове Александер-Арнольда: все, кто не попал в состав, знают причины

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт ответил на вопрос о непопадании защитников Трента Александер-Арнольда («Ливерпуль») и Бена Уайта («Арсенал») в состав национальной команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2024 со сборными Италии и Украины.
«Мы всегда говорим со всеми игроками о том, что, по нашему мнению, является их сильными сторонами, и о том, что они могли бы улучшить. В прошлом мы, возможно, брали больше футболистов на эти позиции, но сейчас сезон в самом разгаре, поэтому тем, кто вряд ли будет играть, лучше сделать перерыв и набраться сил.
Ситуации Бена Уайта и Трента похожи. Помимо них двоих, у нас есть ещё три высококлассных правых защитника. Нам повезло иметь на этой позиции столько талантов. Это самая сложная позиция для выбора, хотя выбор состава никогда не бывает простым.
Кайл Уолкер и Киран Триппьер были теми, кто играл на чемпионате мира, плюс вернулся Рис Джеймс — ещё один топ-игрок. Все футболисты, которые не попали в состав, знают, почему [это произошло]», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
Сборная Англии в марте проведёт два матча в рамках отборочного турнира Евро-2024. 23 марта англичане сыграют с командой Италии в Неаполе, а 26 марта подопечные Саутгейта примут в Лондоне сборную Украины.
- 16 марта 2023
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