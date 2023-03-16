Червиченко: сейчас судейский корпус в России — гуляйполе. Это отвратительно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал судейский корпус в России. Поводом для дискуссии стали спорные решения арбитров в матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.
«Сейчас наш судейский корпус — это гуляйполе. Если там не будет какого-то дрессировщика с жёсткой рукой, как Хачатурянц, так и будет продолжаться. Чем ближе к финишу, тем больше таких кренделей они будут выписывать. Это отвратительно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, одно из резонансных событий произошло в рамках второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России в матче между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, 4:5 в серии пенальти), когда в середине второго тайма Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых за фол Клаудиньо на Константине Тюкавине в штрафной площади.
- 16 марта 2023
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