Месси готов остаться в «ПСЖ», если его зарплата не будет намного меньше, чем у Мбаппе

Стали известны новые детали переговоров между «ПСЖ» и форвардом Лионелем Месси по новому контракту.

Один из вопросов, который стороны до сих пор не решили — это продолжительность контракта. Рассматриваются варианты активации дополнительного года в текущем контракте и подписания нового однолетнего контракта с возможностью продления ещё на один сезон. Также стороны всё ещё не сошлись во мнении относительно годового оклада футболиста. Чемпион мира 2022 года готов продлить контракт только при условии, что его заработная плата не будет сильно уступать окладу Килиана Мбаппе, но клуб не готов удовлетворить подобные запросы Месси, сообщает RMC Sport.

Действующий контракт Лионеля Месси истекает летом 2023 года. В текущем сезоне аргентинец провёл 31 матч за парижский клуб во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.