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«Фейеноорд» разгромил «Шахтёр» со счётом 7:1 и прошёл в четвертьфинал Лиги Европы

«Фейеноорд» разгромил «Шахтёр» со счётом 7:1 и прошёл в четвертьфинал Лиги Европы
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Сегодня, 16 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» принимал «Шахтёр». Команды встретились на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 20:45 мск. Хозяева одержали в этой встрече разгромную победу — 7:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хозяева забили свой первый мяч уже на девятой минуте — отличилился Сантьяго Хименес. На 24-й минуте «Фейеноорд» увеличил своё преимущество в счёте благодаря усилиям Оркуна Кёкчю. На 38-й минуте Кёкчю оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.

На 49-й минуте хозяева забили ещё один мяч — отличилился Уссама Идрисси. На 60-й минуте Идрисси тоже оформил дубль, но он забил оба гола с игры. Через четыре минуте Алиреза Джаханбакш стал автором шестого гола «Фейеноорда», а через три минуты хозяева забили седьмой — отличился Данило. На 87-й минуте встречи игрок «Шахтёра» Кевин Келси установил итоговый счёт игры — 7:1 в пользу нидерландского клуба.

По сумме двух матчей (8:2) «Фейеноорд» одержал победу в этом противостоянии и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
7 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Хименес – 9'   2:0 Кёкчю – 24'   3:0 Кёкчю – 38'   4:0 Идрисси – 49'   5:0 Идрисси – 60'   6:0 Джаханбакш – 64'   7:0 Данило – 67'   7:1 Келси – 87'
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