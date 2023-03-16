«Фейеноорд» разгромил «Шахтёр» со счётом 7:1 и прошёл в четвертьфинал Лиги Европы

Сегодня, 16 марта, завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» принимал «Шахтёр». Команды встретились на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучал в 20:45 мск. Хозяева одержали в этой встрече разгромную победу — 7:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хозяева забили свой первый мяч уже на девятой минуте — отличилился Сантьяго Хименес. На 24-й минуте «Фейеноорд» увеличил своё преимущество в счёте благодаря усилиям Оркуна Кёкчю. На 38-й минуте Кёкчю оформил дубль, реализовав 11-метровый удар.
На 49-й минуте хозяева забили ещё один мяч — отличилился Уссама Идрисси. На 60-й минуте Идрисси тоже оформил дубль, но он забил оба гола с игры. Через четыре минуте Алиреза Джаханбакш стал автором шестого гола «Фейеноорда», а через три минуты хозяева забили седьмой — отличился Данило. На 87-й минуте встречи игрок «Шахтёра» Кевин Келси установил итоговый счёт игры — 7:1 в пользу нидерландского клуба.
По сумме двух матчей (8:2) «Фейеноорд» одержал победу в этом противостоянии и вышел в 1/4 финала Лиги Европы.
- 16 марта 2023
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