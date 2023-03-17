«Арсенал» проиграл «Спортингу» в серии пенальти и вылетел из Лиги Европы

«Спортинг» обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:3 в серии пенальти).

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. «Арсенал» открыл счёт на 19-й минуте. Гол в свой актив записал Гранит Джака. На 62-й минуте «Спортинг» сравнял счёт благодаря голу Педру Гонсалвеш. В конце второго овертайма «Спортинг» остался в меньшинстве после удаления Мануэль Угарте, который получил две жёлтые карточки.

В дополнительное время команды не смогли определить победителя и судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты «Спортинга».

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2.

Таким образом «Спортинг» вышел в четвертьфинал турнира.

Действующим победителем Лиги Европы является «Айнтрахт», который в финальном матче прошлого года обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти.