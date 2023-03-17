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«Арсенал» проиграл «Спортингу» в серии пенальти и вылетел из Лиги Европы

«Арсенал» проиграл «Спортингу» в серии пенальти и вылетел из Лиги Европы
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«Спортинг» обыграл «Арсенал» в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Лондоне и завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1 – основное время, 5:3 в серии пенальти).

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. «Арсенал» открыл счёт на 19-й минуте. Гол в свой актив записал Гранит Джака. На 62-й минуте «Спортинг» сравнял счёт благодаря голу Педру Гонсалвеш. В конце второго овертайма «Спортинг» остался в меньшинстве после удаления Мануэль Угарте, который получил две жёлтые карточки.

В дополнительное время команды не смогли определить победителя и судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии пенальти, где сильнее оказались футболисты «Спортинга».

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:2.

Таким образом «Спортинг» вышел в четвертьфинал турнира.

Действующим победителем Лиги Европы является «Айнтрахт», который в финальном матче прошлого года обыграл «Рейнджерс» в серии послематчевых пенальти.

Лига Европы. 1/8 финала. 2-й матч
16 марта 2023, четверг. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
3 : 5
Спортинг
Лиссабон, Португалия
1:0 Джака – 19'   1:1 Гонсалвеш – 62'
Удаления: нет / Угарте – 118'
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