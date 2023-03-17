Юрий Белоус: таким судьям, как Кукуляк, не место в российском футболе

Футбольный функционер Юрий Белоус высказался о работе российских судей, в частности, об инциденте в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5) — в этой встрече главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота сине-бело-голубых после просмотра ВАР.

«Фол на Тюкаваине – это сто процентов пенальти, тут без вопросов. Кто-то говорит, что удар Клаудиньо по ноге Тюкавина был не слишком сильным, а что нужно было, ногу оторвать ему? Не понимаю таких мнений. Это был чистый пенальти, неясно, как Кукуляк не увидел этот момент, и даже восле ВАР. Думаю, что таким судьям не место в российском футболе. Но бороться нужно с первоисточником. Для всех очевидно, почему так судят именно «Зенит», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».