Президент ФИФА Инфантино ответил на критику в адрес организации

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал негативные заявления в адрес организации.

«Я не понимаю, почему вы критикуете меня и ФИФА. Я не понимаю, почему некоторые журналисты такие злые. Может быть, я недостаточно общаюсь с журналистами. Может быть, у вас недостаточно утечек.

Кто-то сказал, что ФИФА – это футбольный Робин Гуд, но мы не грабим богатых. Мы помогаем бедным получить доступ к футболу.

Есть также личные нападки на меня. Вы нападаете на ФИФА, на её президента… Почему происходят эти нападки? Вам не нужно любить меня, обожать меня. Я прошу вас придерживаться фактов. Почему некоторые оставляют платформу для людей, которые критикуют ФИФА?

Когда мы говорим о коррупции, мы говорим о серьёзных обвинениях. Мне нужно было высказаться об этом сегодня. Я усердно работаю со своей командой, я был переизбран после того, как получил более 200 писем в поддержку своей кандидатуры», – приводит слова Инфантино RMC Sport.

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