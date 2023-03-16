Летал на самолёте Усманова и подставил Платини. Как Инфантино стал диктатором в ФИФА

16 марта в Руанде прошёл конгресс ФИФА, на котором президент организации Джанни Инфантино был переизбран на третий срок, и во второй раз это произошло на безальтернативной основе. Бритоголовый швейцарец настолько влиятелен и всесилен, что ни один из 7,8 млрд людей на планете не рискнул бросить ему вызов, что само по себе плохо. Как бы красиво ни пел Инфантино о прогрессе ФИФА и увеличении прибыли, давно очевидно – человек, обещавший после отстранения Зеппа Блаттера побороть коррупцию в организации, решил ёё возглавить.

Главный орган мирового футбола превратился в клептократический клан ещё 50 лет назад, когда организацию возглавил коррупционер до мозга костей Жоао Авеланж. Бразильца преследовали на родине по делу о продаже оружия и других незаконных сделках, но влиятельные покровители помогли ему отмазаться. Последователи Жоао у руля ФИФА лишь укрепляли коррупцию, настолько проникшую в футбол на всех уровнях, что даже всесильное ФБР не смогло вывести мошенников на чистую воду. Инфантино учёл промахи предшественников, ещё больше закрутил гайки и сегодня обладает абсолютной властью.

Инфантино уволил главу Комитета по управлению ФИФА за отказ допустить к выборам Мутко

Основной инструмент влияния всех президентов ФИФА – это особенность избирательной системы, заключающейся в том, что каждая национальная ассоциация имеет один голос. В такой ситуации авторитетные федерации футбола Англии, Франции или Германии ничем не отличаются от стран третьего мира, руководителей которых гораздо легче подкупить, шантажировать и подвергнуть манипуляции. К примеру, Блаттер водил крепкую дружбу с президентом КОНКАКАФ Джеком Уорнером, контролировавшим глав федераций Карибских островов с более чем 30 голосами. В Азии Зеппа поддержал катарец Мохамед Бин Хаммам. С помощью таких связей, а также знаменитых набитых банкнотами коричневых конвертов Блаттер легко переизбирался на новый срок.

Зепп Блаттер, Мишель Платини и Джанни Инфантино Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Подход Инфантино мало чем отличается – он по-прежнему уделяет большое внимание встречам с представителями Уганды, Филиппин и других небольших и сильно коррумпированных стран. К примеру, основной причиной поездки Джанни осенью прошлого года в Индонезию стала огромная трагедия в этой стране. Применение полицией слезоточивого газа к болельщикам после матча «Арема» – «Персебая» (2:3) привело к гибели 174 людей, в том числе 5-летнего ребёнка. Однако вместо посещения места инцидента у президента оказались более важные планы. Функционер принял участие в товарищеской игре с чиновниками федерации, на которой улыбался и смеялся. В приподнятом настроении на следующий день он встретился и с президентом Индонезии Джоко Видодо. Лицемерие высочайшего уровня!

Подобное поведение для президента ФИФА – норма. Впрочем, как и привычка врать и изворачиваться. В 2017 году Джанни уличили в нецелевых тратах во время рабочей поездки в Суринам, когда он её прервал и срочно вернулся в Швейцарию на частном самолёте – удовольствие обошлось ФИФА в $ 130 тысяч. «Возникла срочная необходимость встретиться с главой УЕФА Александером Чеферином», – пытался отвертеться перед органом контроля организации президент. Расследование выяснило, что это ложь, поскольку в указанные Инфантино дни Чеферин находился с рабочей поездкой в Армении. Однако комитет ФИФА по этике неожиданным образом оправдал Джанни.

Причина подобной безнаказанности заключается в тоталитаризме, царящем в ФИФА. В начале своей первой каденции Инфантино инициировал создание Комитета по управлению ФИФА с целью контроля работы сотрудников организации на предмет коррупции с полной автономией. Главой комитета был назначен португальский судья, учёный и политик Мигель Мадуро, но совсем скоро стало понятно – со стороны президента это был чистый популизм и профанация.

Мадуро, специалист с безупречной репутацией и авторитетом, и правда думал, что пришёл в ФИФА искоренять коррупцию. Разочарование накатило на него меньше чем через полгода. Причиной стала история с переизбранием в Исполнительный комитет ФИФА в 2017 году Виталия Мутко, который не имел на это право ввиду нахождения на государственной должности – заместителя премьер-министра России. Кроме того, Мутко был замешан в допинговом скандале с употреблением российскими спортсменами запрещенных веществ предположительно на уровне государственной поддержки. Поэтому Мадуро не допустил Мутко к выборам, а все попытки Инфантино в частных беседах с Мигелем изменить это решение не дали результата. Что тогда сделал Джанни? Правильно, уволил оппонента.

Джанни нарыл и использовал компромат против своего начальника Платини

В знак солидарности с Мадуро Комитет по управлению покинули трое его коллег, на место которых пришли более лояльные сотрудники. Главой комитета назначили бывшего председателя Европейского суда Василиоса Скуриса – немецкая Die Welt разведала, что именно с ним, а не с Чеферином встречался Инфантино после перелёта дорогущим рейсом. Шефом следственного отдела комитета по этике он сделал ещё одну свою старую знакомую – колумбийку Марию Рохас. Неудивительно, что эти люди теперь отметают любые обвинения Джанни в нечистоплотности.

Джанни Инфантино и Владимир Путин на церемонии вручения Кубка мира — 2018 Фото: MacNicol/Getty Images

Несанкционированных рейсов и встреч за свою каденцию Инфантино провёл предостаточно. К примеру, в 2016 году он прилетел в Ватикан на встречу с Папой Римским на частном самолете Dassault Falcon 7X компании USM Holdings, принадлежавшей российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Джанни не разъяснил, как того требуют правила ФИФА, какова причина использования им борта олигарха. Комитет ФИФА по этике не нашёл нарушений только после увольнения судьи ФИФА по этике Ханс-Йоахима Эккерта.

Инфантино проделал большую работу по отбеливанию своего прошлого. К примеру, группа Football Leaks, известная публикацией секретных документов и контрактов, узнала, что Джанни уничтожил запись заседания исполкома ФИФА в 2016 году накануне избрания президентом. Ему вменяются махинации и тайный сговор для победы на выборах. Кроме того, Football Leaks опубликовала информацию о подозрительном прибытии Инфантино в Нью-Йорк в 2015 году. Считается, что занимавший на тот момент пост секретаря УЕФА Джанни пытался повлиять на ход расследования о продаже телевизионных и маркетинговых прав, которые он подписывал от лица организации. Параллельно в это время он добывал закрытые банковские данные о двухмиллионном гонораре Блаттера для Платини, чтобы ликвидировать обоих конкурентов.

Чтобы утрясти это дело, будущий президент ФИФА тайно встречался с федеральным прокурором Швейцарии Михаэлем Лаубером – за это против Джанни в 2020 году открыли уголовное дело. Неделю назад, аккурат накануне очередных выборов президента ФИФА, функционер был частично оправдан. «Подозрения в недобросовестном ведении дел или мошенничестве не были подтверждены», – говорится в докладе двух федеральных прокуроров Ханса Маурера и Ульриха Ведера. Однако они подчеркнули, что разбирательство в отношении Инфантино и других лиц по подозрению в нарушении служебной тайны, злоупотреблении служебным положением и фаворитизме, а также подстрекательстве ещё не прекращено.

Главного следователя по делу Инфантино отстранили

Изначально дело Инфантино вёл другой прокурор – Штефан Кёллер. Ему удалось узнать, что контрольные органы ФИФА попустительствуют нарушениям избирательных норм в национальных ассоциациях. Однако в тот момент, когда Кёллер почти собрал многочисленные доказательства зависимого правосудия внутри ФИФА, его отстранили от дела с формулировкой «превышение полномочий». Очень странная ситуация, бросающая тень на безупречную репутацию швейцарской прокуратуры. С другой стороны, нет ничего удивительного, если учесть сумасшедшие связи Инфантино на всех уровнях и миллиардные потоки средств, которыми он управляет.

Кёллер объяснил увольнение так: «Большинство судей отстранившей меня комиссии являются членами правой Народной партии. Они должны были баллотироваться на переизбрание в парламент. А поскольку суд был в центре критики СМИ после различных дел, любые новые проблемы для них были бы катастрофой. Моё расследование повлияло бы на некоторых из этих судей. Поэтому меня и решили убрать. Хочу отметить, что в ходе расследования мне не давали доступ к важным документам и файлам – имел место систематический саботаж в отношении моей деятельности».

С такой протекцией Джанни не только уверовал в безнаказанность, но и хочет всё больше и больше в плане заработков ФИФА. Себя любимого он, конечно, тоже не забывает – в феврале стало известно, что премия президента за проведение ЧМ-2022 в Катаре составила € 1,66 млн (четыре года назад Инфантино получил € 840 тысяч за аналогичный турнир в России), а всего он в прошлом году заработал в ФИФА € 3,62 млн. Неудивительно, что на прошедшем недавно в Кёльне параде Инфантино был представлен как человек, у которого из ушей, рта и других мест торчат деньги.

Карикатура на Инфантино во время Парада роз в Кёльне Фото: Martin Meissner/AP/ТАСС

С оппозицией в ФИФА всё обстоит очень грустно. Большинство действующих руководителей федераций многим обязаны Джанни, поэтому работают на ручном управлении – в этом заключается причина отсутствия оппонентов у Инфантино на президентских выборах. В будущем такой фигурой может стать бывший глава УЕФА Мишель Платини, который наверняка бы возглавил ФИФА в 2016 году, если бы не коррупционный скандал. По слухам, Инфантино приложил руку, чтобы «утопить» бывшего босса вместе с Блаттером. Этого хватило, чтобы Джанни монополизировал власть, но в 2022 году швейцарский суд вынес оправдательный приговор обоим фигурантам расследования о коррупции в ФИФА. А это значит, что Мишель определенно захочет взять реванш и поставить бывшего клерка на место.