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Румменигге — о жеребьёвке 1/4 ЛЧ: никто не хочет попасть на «Реал» или «Ман Сити»

Румменигге — о жеребьёвке 1/4 ЛЧ: никто не хочет попасть на «Реал» или «Ман Сити»
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Бывший генеральный директор мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, чего он ждёт от предстоящей жеребьёвки четвертьфиналов Лиги чемпионов, отметив, что у мюнхенцев нет предпочтений по возможному сопернику, хотя им бы, как и любой команде, не хотелось бы попасть на мадридский «Реал» или «Манчестер Сити» на данной стадии.

«У нас нет желаемого соперника по четвертьфиналу. Вероятно, никто не хочет попасть на мадридский «Реал» или «Манчестер Сити». Но другие команды тоже заслуживают того, чтобы быть там, где они сейчас находятся. Я всегда привожу в пример «Вильярреал» из прошлого сезона. Нужно оставаться сосредоточенными и с уважением относиться к любому сопернику», — приводит слова Румменигге «твиттер» Bayern & Germany.

Жеребьёвка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится сегодня, 17 марта. Начало — в 14:00 мск.

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