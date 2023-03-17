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Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА: онлайн-трансляция, где смотреть, кто с кем и когда сыграет, даты, пары

Жеребьёвка Лиги чемпионов: кто с кем сыграет в 1/4 финала? LIVE!
«Чемпионат»
Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов
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Текстовая трансляция из штаб-квартиры УЕФА.

Привет, друзья! Во вторник и среду в Лиге чемпионов определились последние участники 1/4 финала. Полностью великолепная восьмёрка соискателей самого желанного клубного трофея в мире выглядит так: итальянские «Милан», «Интер» и «Наполи», английские «Челси» и «Манчестер Сити», испанский «Реал», немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». Впервые с 2006 года Серия А на этой стадии представлена сразу тройкой клубов. Действующий чемпион — мадридский «Реал» — тоже на месте.

Жеребьёвка следующего раунда по традиции пройдёт в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта. Начало церемонии — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Последим за жеребьёвкой ЛЧ вместе?

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