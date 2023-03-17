Жеребьёвка Лиги чемпионов: кто с кем сыграет в 1/4 финала? LIVE!
Поделиться
Текстовая трансляция из штаб-квартиры УЕФА.
Привет, друзья! Во вторник и среду в Лиге чемпионов определились последние участники 1/4 финала. Полностью великолепная восьмёрка соискателей самого желанного клубного трофея в мире выглядит так: итальянские «Милан», «Интер» и «Наполи», английские «Челси» и «Манчестер Сити», испанский «Реал», немецкая «Бавария» и португальская «Бенфика». Впервые с 2006 года Серия А на этой стадии представлена сразу тройкой клубов. Действующий чемпион — мадридский «Реал» — тоже на месте.
Жеребьёвка следующего раунда по традиции пройдёт в швейцарском Ньоне в пятницу, 17 марта. Начало церемонии — в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Последим за жеребьёвкой ЛЧ вместе?
Комментарии
- 17 марта 2023
-
01:51
-
01:24
-
01:19
-
01:13
-
00:58
-
00:49
-
00:45
-
00:45
-
00:44
-
00:38
-
00:38
-
00:27
-
00:25
-
00:17
-
00:11
-
00:10
-
00:09
- 16 марта 2023
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:46
-
23:34
-
23:30
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:47
-
22:41
-
22:36
-
22:35
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:07
Партнерский контент