«Буду доказывать в каждом матче, что достоин». Сергей Пиняев — о вызове в сборную России
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Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал попадание в окончательный состав национальной команды России на мартовский тренировочный сбор.
«Безусловно, я безмерно счастлив любому вызову в национальную команду. Это показатель, что мы идём в нужном направлении. Нужно продолжать развиваться, расти, чтобы эти вызовы никто не считал авансом, чтобы всё было по делу. Буду доказывать в каждом матче, что достоин звания игрока сборной», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что сборная России на мартовском сборе проведёт два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирана в Тегеране. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.
Новость по темеСборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор
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