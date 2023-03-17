«Буду доказывать в каждом матче, что достоин». Сергей Пиняев — о вызове в сборную России

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев прокомментировал попадание в окончательный состав национальной команды России на мартовский тренировочный сбор.

«Безусловно, я безмерно счастлив любому вызову в национальную команду. Это показатель, что мы идём в нужном направлении. Нужно продолжать развиваться, расти, чтобы эти вызовы никто не считал авансом, чтобы всё было по делу. Буду доказывать в каждом матче, что достоин звания игрока сборной», — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России на мартовском сборе проведёт два товарищеских матча. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Ирана в Тегеране. 26 марта сборная России сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.