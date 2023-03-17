Сборная России объявила итоговый состав на мартовский сбор

На официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликован итоговый состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В него вошли 29 футболистов, в числе которых и три дебютанта — вратарь Илья Помазун, защитник Даниил Денисов и полузащитник Данил Пруцев.
Примечательно, что в итоговом составе сборной больше всего футболистов «Спартака» (8). Также в ней пять представителей «Ростова», по три игрока из «Динамо» и «Локомотива», по два — из «Зенита» и «Краснодара», по одному — из «Урала», «Крыльев Советов», «Сочи» и ЦСКА. Также в сборную вызваны российские легионеры из других чемпионатов — Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Торино».
Вратари: Александр Селихов, Матвей Сафонов, Сергей Песьяков, Илья Помазун.
Защитники: Вячеслав Караваев, Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Артём Макарчук, Александр Солдатенков.
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Данил Глебов, Далер Кузяев, Ильзат Ахметов, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Иван Обляков, Алексей Миранчук, Александр Головин.
Нападающие: Николай Комличенко, Александр Соболев, Константин Тюкавин.
Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнётся 19 марта в Новогорске.
- 17 марта 2023
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