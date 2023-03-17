Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути регионов в Кубке России
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Сегодня, 17 марта, состоялась жеребьёвка 1-го этапа 1/2 финала Фонбет Кубка России (Путь регионов). По её итогам сформировались следующие полуфинальные пары:
- «Краснодар» - «Ростов»
- «Динамо» - «Акрон»
*Команда, указанная в паре на первом месте, проведёт матч на домашнем стадионе.
Отметим, что в рамках 1-го этапа 1/2 финала Пути регионов команды сыграют в парах один матч. Проигравший покинет турнир, победитель выйдет во 2-й этап полуфинала, где сыграет с проигравшими полуфиналистами Пути РПЛ.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале минувшего розыгрыша турнира, который проходил ещё в старом формате, красно-белые обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1.
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