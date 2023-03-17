Шалимов высказал мнение, почему Тавареша пригласили в «Спартак»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Урал». Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Спартак» много матчей этой весной играл дома, поле плохое, комбинационного футбола не получилось, а на навал в атаке перейти не смогли — нет Соболева и Николсона. Как только поле придёт в норму, «Спартак» прибавит.

По Таварешу. Понял, почему его позвали. Абаскалю не нужен классический крайний защитник — прошёл-подал, как Рыбус и Классон. Нужны такие, которые будут смещаться в центр и смогут разыгрывать, а фланг заполняется полузащитником или форвардом с дриблингом, который располагается широко. Тавареш — техничный парень, нетипичный крайний. Но с мячом хорошо, пас есть. Но теперь надо смотреть, как он будет справляться в обороне, когда соперник поставит сложные задачи», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».