Владимир Газзаев отреагировал на слухи о назначении на пост главного тренера «Алании»

Российский тренер Владимир Газзаев отреагировал на информацию о том, что он может возглавить «Аланию».
«Для меня «Алания» — это мой родной клуб, который всегда был, есть и будет в моём сердце. Более того, это клуб, в котором я начинал свою тренерскую деятельность. В период моей работы на посту главного тренера, считаю, мы добилась очень хороших результатов: команда уверенно выходила в Премьер-Лигу, доходила до финала Кубка России.
Наша команда имеет большие традиции, историю, обычаи. «Алания» всегда ставит высокие и амбициозные задачи, что мне всегда импонирует. Но сегодня главным тренером «Алании» является Заур Тедеев, которого я хорошо знаю. Поэтому хочу пожелать ему удачной и результативной работы в нашей команде», — цитирует специалиста «РБ Спорт».
- 17 марта 2023
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