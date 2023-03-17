Нападающий «Динамо» Нгамалё получил вызов в сборную Камеруна

Форвард московского «Динамо» Муми Нгамалё попал в заявку сборной Камеруна на два матча с командой Намибии (23 и 28 марта) в рамках квалификации Кубка африканских наций. Об этом сообщает пресс-служба динамовцев в телеграм-канале.

28-летний Нгамалё стал игроком «Динамо» в сентябре 2022 года, перейдя из «Янг Бойз». В 15 матчах за команду на его счету два гола и три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года с опцией продления ещё на сезон.

За сборную Камеруна Нгамалё дебютировал в декабре 2015 года. С тех пор он забил трижды и ещё восемь раз отдавал результативные передачи партнёрам в 40 встречах. На чемпионате мира в Катаре Нгамалё принял участие в двух матчах, проведя на поле 95 минут.