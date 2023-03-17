Нападающий «Динамо» Нгамалё получил вызов в сборную Камеруна
Поделиться
Форвард московского «Динамо» Муми Нгамалё попал в заявку сборной Камеруна на два матча с командой Намибии (23 и 28 марта) в рамках квалификации Кубка африканских наций. Об этом сообщает пресс-служба динамовцев в телеграм-канале.
28-летний Нгамалё стал игроком «Динамо» в сентябре 2022 года, перейдя из «Янг Бойз». В 15 матчах за команду на его счету два гола и три результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года с опцией продления ещё на сезон.
За сборную Камеруна Нгамалё дебютировал в декабре 2015 года. С тех пор он забил трижды и ещё восемь раз отдавал результативные передачи партнёрам в 40 встречах. На чемпионате мира в Катаре Нгамалё принял участие в двух матчах, проведя на поле 95 минут.
Комментарии
- 17 марта 2023
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:23
-
21:15
-
20:50
-
20:34
-
20:32
-
20:29
-
20:21
-
20:17
-
20:14
-
20:10
-
20:02
-
19:48
-
19:45
-
19:38
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:05
-
18:52
-
18:45
-
18:37
-
18:34
-
18:26
-
18:20
-
18:13
-
18:00
-
17:52
-
17:50
-
17:37
-
17:30
Партнерский контент