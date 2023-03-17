Ольга Смородская высказалась о вызове Головина и Алексея Миранчука в сборную России

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала включение полузащитников Александра Головина («Монако») и Алексея Миранчука («Торино») в заявку сборной России на мартовский сбор.
«Вы знаете, это хорошо, что Головин и Миранчук смогут сыграть в товарищеских играх. Мне это нравится», — приводит слова Смородской Vprognoze.ru.
27-летний Миранчук дебютировал в сборной России в июне 2015 года. С тех пор в 41 матче на его счету шесть голов и пять результативных передач. В последний раз Алексей выходил на поле в футболке национальной команды в ноябре 2021 года с Кипром (6:0), а затем остался на скамейке запасных в игре с Хорватией (0:1). С тех пор Миранчук не вызывался в сборную России, которая больше не проводила официальных матчей.
26-летний Головин также дебютировал за сборную в июне 2015 года при Фабио Капелло. В 45 матчах у него пять голов и 13 результативных передач. Александр также не вызывался в сборную России с ноября 2021 года.
- 17 марта 2023
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