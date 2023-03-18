Сёмин оценил шансы Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».

Российский тренер Юрий Семин оценил шансы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».
«Могу представить Хвичу претендентом на «Золотой мяч». Сегодня он такими темпами достигает результата. Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить. Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия. Если только в «Реале» бразилец Винисиус Жуниор», — приводит слова Сёмина Sport24.
У 22-летнего Хвичи Кварацхелии 13 забитых мячей и 15 результативных передач за «Наполи» в текущем сезоне во всех турнирах. Грузинский нападающий перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из «Динамо» Батуми.
Напомним, «Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Также Италию на стадии 1/4 финала представят «Милан» и «Интер».
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