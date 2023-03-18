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Сёмин оценил шансы Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».

Сёмин оценил шансы Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».
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Российский тренер Юрий Семин оценил шансы полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии выиграть «Золотой мяч».

«Могу представить Хвичу претендентом на «Золотой мяч». Сегодня он такими темпами достигает результата. Если Хвича и дальше будет так ярко играть, такое можно представить. Сейчас в Европе нет таких игроков, как Кварацхелия. Если только в «Реале» бразилец Винисиус Жуниор», — приводит слова Сёмина Sport24.

У 22-летнего Хвичи Кварацхелии 13 забитых мячей и 15 результативных передач за «Наполи» в текущем сезоне во всех турнирах. Грузинский нападающий перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из «Динамо» Батуми.

Напомним, «Наполи» впервые в истории вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Также Италию на стадии 1/4 финала представят «Милан» и «Интер».

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