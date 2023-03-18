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Приоритет Лионеля Месси — возвращение в «Барселону». Клуб ищет возможность подписать его

Приоритет Лионеля Месси — возвращение в «Барселону». Клуб ищет возможность подписать его
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Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси хочет вернуться в каталонскую «Барселону» в конце текущего сезона. Об этом сообщает издание Footmercato.

По информации источника, аргентинский форвард испытывает сильное чувство ностальгии по «Барселоне» и хочет вернуться в клуб, несмотря на то, что счастлив в «ПСЖ». Отец Месси, Хорхе, который является и его агентом, провёл несколько встреч с президентом каталонской команды Жоаном Лапортой, а сам футболист общается с главным тренером сине-гранатовых Хави.

Несмотря на то, что возвращение в «Барселону» — приоритет для Месси, испанский клуб должен провести серьёзную чистку состава, чтобы позволить себе подписать контракт с аргентинцем. Каталонцы должны будут продать несколько игроков и расчистить фонд заработной платы.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона.

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