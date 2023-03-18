Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Директор ЦСКА: отсутствие Чалова в итоговом списке сборной не связано с его здоровьем

Директор ЦСКА: отсутствие Чалова в итоговом списке сборной не связано с его здоровьем
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что непопадание нападающего команды Фёдора Чалова в окончательный список сборной России на товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака не связано с состоянием здоровья.

«Связано ли отсутствие Фёдора в заявке сборной России с проблемами со здоровьем? Фёдор полностью здоров и готовится к матчу с «Зенитом», — приводит слова Брейдо Metaratings.

Фёдор Чалов, забивший 11 голов в 19 матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги, является лучшим бомбардиром своей команды и занимает четвёртое место в списке бомбардиров чемпионата.

Сборная России в рамках мартовского сбора проведёт два товарищеских матча. 23 марта россияне встретятся с командой Ирана в Тегеране, а 26 марта команда Валерия Карпина сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023