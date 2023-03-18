Директор ЦСКА: отсутствие Чалова в итоговом списке сборной не связано с его здоровьем

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что непопадание нападающего команды Фёдора Чалова в окончательный список сборной России на товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака не связано с состоянием здоровья.

«Связано ли отсутствие Фёдора в заявке сборной России с проблемами со здоровьем? Фёдор полностью здоров и готовится к матчу с «Зенитом», — приводит слова Брейдо Metaratings.

Фёдор Чалов, забивший 11 голов в 19 матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги, является лучшим бомбардиром своей команды и занимает четвёртое место в списке бомбардиров чемпионата.

Сборная России в рамках мартовского сбора проведёт два товарищеских матча. 23 марта россияне встретятся с командой Ирана в Тегеране, а 26 марта команда Валерия Карпина сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.