Директор ЦСКА: отсутствие Чалова в итоговом списке сборной не связано с его здоровьем

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что непопадание нападающего команды Фёдора Чалова в окончательный список сборной России на товарищеские матчи с командами Ирана и Ирака не связано с состоянием здоровья.
«Связано ли отсутствие Фёдора в заявке сборной России с проблемами со здоровьем? Фёдор полностью здоров и готовится к матчу с «Зенитом», — приводит слова Брейдо Metaratings.
Фёдор Чалов, забивший 11 голов в 19 матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги, является лучшим бомбардиром своей команды и занимает четвёртое место в списке бомбардиров чемпионата.
Сборная России в рамках мартовского сбора проведёт два товарищеских матча. 23 марта россияне встретятся с командой Ирана в Тегеране, а 26 марта команда Валерия Карпина сыграет с командой Ирака в Санкт‑Петербурге.
- 18 марта 2023
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