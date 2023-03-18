Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча «Урал» — «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Уралом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды встретятся сегодня, 18 марта. Начало игры — в 14:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Обе команды находятся в хорошем состоянии: как в физическом, так и эмоциональном. Матч будет очень интересным.

Как мне кажется, фаворита нет. Но «Динамо» может им быть по именам в составе. Команда всё ближе и ближе подбирается к своей прошлогодней игре. С другой стороны, у «Урала» просто фантастическая серия без поражений», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 32 очка после 19 матчей. «Оренбург» (28) располагается на восьмой строчке. Лидирует «Зенит» (48).