Бушманов: «Спартак» — фаворит в матче с «Оренбургом», думаю будет интересный футбол

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги.
«Спартак» — фаворит в матче с «Оренбургом». Другое дело, что хозяева поля сейчас играют в хороший футбол. Матч будет проходить дома для оренбуржцев, а они домашняя команда. У них хорошее поле, но оно искусственное, на таком газоне определенная специфика игры. Я думаю, что будет очень интересный, атакующий футбол, и очень сложно сказать, кто победит. Надеюсь, что красно-белые.
Хочется отметить, что переход Писарского в «Крылья Советов» прошёл для «Оренбурга» незаметно. В команде хорошо играют и другие футболисты, они выглядят не хуже, победы есть. Можно ли будет выключать из чемпионской гонки «Спартак» в случае поражения в этом матче? Я понимаю, что всем хочется видеть эту гонку за золотые медали, но нет. У «Зенита» слишком большой отрыв в восемь очков, пока рано говорить о борьбе за чемпионство. «Спартаку» надо концентрироваться на все матчи и пытаться побеждать.
Можно предположить, что в этой игре будет забит не один мяч, а возможно в ворота обеих команд. Уже читал, что поле будет полито, а это важно для искусственного поля, мяч будет быстрее двигаться. Обе команды атакующие, этот мокрый газон позволит обоим коллективам проявить свои лучшие качества. Каждый матч непредсказуем, но думаю, что победит «Спартак», — приводит слова Бушманова Metaratings.
Матч «Оренбург» — «Спартак» состоится сегодня, 18 марта, в Оренбурге. Начало игры — 12:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 18 марта 2023
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