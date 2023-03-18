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Трахтенберг: «Спартак» бессовестно судили в Антверпене. С арбитром Короаду провели работу

Трахтенберг: «Спартак» бессовестно судили в Антверпене. С арбитром Короаду провели работу
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Бывший пресс-атташе «Спартака» и сборной России Леонид Трахтенберг выразил уверенность в том, что столичный клуб намеренно не пустили в финал Кубка кубков в 1993 году. В полуфинале «Спартак» проиграл бельгийскому «Антверпену» по сумме двух матчей — 2:3.

«Мы должны были брать Кубок! В Антверпене у нас ещё в первом тайме выбыли по травмам Попов и Радченко, но дело было не в этом. Там было абсолютно безобразное, бессовестное судейство португальского арбитра Короаду. Я не помню, сколько лет тогда было пенсионеру Чернятински, но он двигался так, как будто ему 45. По нему видно было: футболист-провокатор. Он сам наткнулся на Андрея Иванова и упал в штрафной. Короаду никакого нарушения в штрафной не видел — стоял в это время в центре поля. По подсказке лайнсмена он побежал туда, поставил пенальти и ошибочно удалил Онопко. У меня есть своя версия случившегося, и она подтверждена несколькими источниками. Работа с судьёй абсолютно точно была проведена.

«Спартак» был абсолютно сильнейшей командой Кубка кубков и должен был встретиться в финале с «Пармой». Итальянцы были уверены, что с «Антверпеном» они разделаются как нечего делать, а вот со «Спартаком» у них будут проблемы. У бельгийцев не было таких возможностей поработать с арбитром. Это был сценарий «Пармы»: они сделали всё возможное, чтобы «Спартак» не доехал до финального матча. В итоге так и случилось: «Антверпен» итальянцы обыграли вполноги», — сказал Трахтенберг в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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