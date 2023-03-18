Ледяхов: сборная России должна демонстрировать свою силу, нам нужен результат

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов оценил окончательную заявку национальной команды на мартовские сборы, заявив, что вызвав хавбеков «Торино» и «Монако» Алексея Миранчука и Александра Головина, сборная собирается продемонстрировать свою силу.

«Восемь игроков «Спартака»? Считаю, что всё в порядке вещей. В последнее время в «Спартаке» играет много россиян. Причём в стартовом составе. Вот главный тренер и сделал выводы, что надо их использовать. Если бы в «Зените» играло столько же россиян, то и оттуда вызывали бы. Но сейчас от них только Караваев и Кузяев. На каких основаниях кого-то ещё вызывать в сборную? Сейчас вызвали тех ребят, кто показывает серьёзный уровень.

Миранчук и Головин? Думаю, сборной нужен результат. Команда должна демонстрировать свою силу. Плюс их давно не вызывали. Есть смысл вновь их увидеть. Тем более идут разговоры о том, что мы поучаствуем в азиатских играх. Может, уже есть смысл смотреть игроков на этот турнир. Всё очень логично.

Сейчас многие соскучились по результату и хорошей игре. Так что болельщики вправе требовать в двух предстоящих играх положительной динамики», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».