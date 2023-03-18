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«Факел» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

«Факел» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 18 марта, на стадионе «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже местный «Факел» примет «Сочи» в рамках матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Главным судьёй этой игры назначен Артём Любимов (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Команды уже встречались друг с другом в первом круге текущего розыгрыша чемпионата России. Матч проходил в Сочи и завершился вничью 1:1. В составе «Факела» отличился защитник Евгений Морозов, у «Сочи» забитый мяч на свой счёт записал полузащитник Кристиан Нобоа.

Перед началом сегодняшнего матча в активе воронежского «Факела» 14 набранных очков после 19 сыгранных матчей. «Сочи» сумел набрать 28 очков. В случае победы южане могут подняться в шестёрку лучших команд РПЛ.

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