Из тройки лидеров только «Спартак» не получил помощь от судей. Таблица ошибок арбитров РПЛ

В 19-м туре РПЛ вопросов к работе арбитров было больше, чем неделю назад. «Чемпионат» продолжает следить за ошибками судей и обновляет данные в таблице с косяками на основе экспертизы Игоря Федотова.
Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Арбитр Фёдоров допустил грубую ошибку в матче с участием «Зенита»
Фото: Елена Разина, «Чемпионат»
Предыдущие ошибки арбитров
Чтобы ничего не упустить, смотрите, как менялась таблица (и против кого ошибались судьи) после предыдущих туров РПЛ:
Ошибки судей в 19-м туре
В минувшем туре арбитры совершили сразу несколько грубых ошибок. Хуже всего отработал Антон Фролов, которого назначили на матч «Ростов» — «Пари НН».
- Безбородов неверно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом»;
- Фёдоров не удалил вратаря «Зенита» Кержакова в матче с «Химками»;
- Фролов ошибочно засчитал первый гол «Ростова» в ворота «Пари НН»;
- он же не назначил пенальти в ворота «Пари НН» за фол на Глебове.
«На 76-й минуте Глебов ворвался в штрафную, и ему подбили ногу. Игрок «Ростова» сделал полтора шага и упал. Это фол по неосторожности. Началась проверка, но 11-метровый почему-то не назначили».
Подробный разбор судейства каждого из матчей 19-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать тут.
Таблица грубых ошибок судей после 19 туров
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|«Урал»
|11
|5
|«Локомотив»
|8
|2
|«Краснодар»
|6
|4
|«Пари НН»
|5
|6
|«Сочи»
|4
|3
|«Факел»
|4
|5
|«Ростов»
|4
|5
|«Спартак»
|4
|6
|«Химки»
|4
|6
|«Торпедо»
|3
|0
|«Динамо»
|3
|3
|«Крылья Советов»
|3
|4
|«Ахмат»
|3
|5
|«Оренбург»
|3
|7
|«Зенит»
|2
|5
|ЦСКА
|1
|4
- 14 марта 2023
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