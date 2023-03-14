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Против кого судьи РПЛ ошибаются чаще всего, таблица и разбор ошибок, «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо»

Из тройки лидеров только «Спартак» не получил помощь от судей. Таблица ошибок арбитров РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей после 19-го тура РПЛ
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За два последних тура красно-белые пострадали от судей столько же раз, сколько и за всю первую часть сезона.

В 19-м туре РПЛ вопросов к работе арбитров было больше, чем неделю назад. «Чемпионат» продолжает следить за ошибками судей и обновляет данные в таблице с косяками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Арбитр Фёдоров допустил грубую ошибку в матче с участием «Зенита»

Арбитр Фёдоров допустил грубую ошибку в матче с участием «Зенита»

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Чтобы ничего не упустить, смотрите, как менялась таблица (и против кого ошибались судьи) после предыдущих туров РПЛ:

Ошибки судей в 19-м туре

В минувшем туре арбитры совершили сразу несколько грубых ошибок. Хуже всего отработал Антон Фролов, которого назначили на матч «Ростов» — «Пари НН».

  • Безбородов неверно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом»;
  • Фёдоров не удалил вратаря «Зенита» Кержакова в матче с «Химками»;
  • Фролов ошибочно засчитал первый гол «Ростова» в ворота «Пари НН»;
  • он же не назначил пенальти в ворота «Пари НН» за фол на Глебове.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 76-й минуте Глебов ворвался в штрафную, и ему подбили ногу. Игрок «Ростова» сделал полтора шага и упал. Это фол по неосторожности. Началась проверка, но 11-метровый почему-то не назначили».

Подробный разбор судейства каждого из матчей 19-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать тут.

«Это похороны. Новые арбитры просто не готовы». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ «Это похороны. Новые арбитры просто не готовы». Разбор судейства в 19-м туре РПЛ

Таблица грубых ошибок судей после 19 туров

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу команды
«Урал»115
«Локомотив»82
«Краснодар»64
«Пари НН»56
«Сочи»43
«Факел»45
«Ростов»45
«Спартак»46
«Химки»46
«Торпедо»30
«Динамо»33
«Крылья Советов»34
«Ахмат»35
«Оренбург»37
«Зенит»25
ЦСКА14
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