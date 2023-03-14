За два последних тура красно-белые пострадали от судей столько же раз, сколько и за всю первую часть сезона.

Из тройки лидеров только «Спартак» не получил помощь от судей. Таблица ошибок арбитров РПЛ

В 19-м туре РПЛ вопросов к работе арбитров было больше, чем неделю назад. «Чемпионат» продолжает следить за ошибками судей и обновляет данные в таблице с косяками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Напомним, в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно (или нет) показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Арбитр Фёдоров допустил грубую ошибку в матче с участием «Зенита» Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Предыдущие ошибки арбитров

Чтобы ничего не упустить, смотрите, как менялась таблица (и против кого ошибались судьи) после предыдущих туров РПЛ:

Ошибки судей в 19-м туре

В минувшем туре арбитры совершили сразу несколько грубых ошибок. Хуже всего отработал Антон Фролов, которого назначили на матч «Ростов» — «Пари НН».

Безбородов неверно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Факелом»;

Фёдоров не удалил вратаря «Зенита» Кержакова в матче с «Химками»;

Фролов ошибочно засчитал первый гол «Ростова» в ворота «Пари НН»;

он же не назначил пенальти в ворота «Пари НН» за фол на Глебове.

Игорь Федотов футбольный арбитр «На 76-й минуте Глебов ворвался в штрафную, и ему подбили ногу. Игрок «Ростова» сделал полтора шага и упал. Это фол по неосторожности. Началась проверка, но 11-метровый почему-то не назначили».

Подробный разбор судейства каждого из матчей 19-го тура РПЛ от Игоря Федотова можно прочитать тут.

Таблица грубых ошибок судей после 19 туров