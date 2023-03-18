Определились даты проведения полуфинальных матчей Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил даты проведения и время начала полуфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России.

В рамках верхней сетки турнира 4 апреля сыграют екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак» в Екатеринбурге в 17:00 по московскому времени. 5 апреля пройдёт встреча ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» в Москве. Начало игры армейцев и самарцев запланировано на 19:30 мск.

В рамках Пути регионов также будет сыграно два матча. 4 апреля московское «Динамо» на своём поле встретится с тольяттинским «Акроном». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. 6 апреля «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в 20:00 мск.

Напомним, в Пути РПЛ пройдут ответные матчи. В первой встрече «Урал» и «Спартак» сыграли вничью — 1:1. ЦСКА и «Крылья Советов» также разошлись миром — 2:2. В Пути регионов полуфиналы проходят в два этапа. В начале апреля состоятся матчи первого этапа, проигравшие в которых вылетят из розыгрыша турнира, а победители встретятся с командами, потерпевшими поражение в матчах полуфинала Пути РПЛ.