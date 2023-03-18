Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились даты проведения полуфинальных матчей Кубка России

Определились даты проведения полуфинальных матчей Кубка России
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил даты проведения и время начала полуфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов Фонбет Кубка России.

В рамках верхней сетки турнира 4 апреля сыграют екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак» в Екатеринбурге в 17:00 по московскому времени. 5 апреля пройдёт встреча ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» в Москве. Начало игры армейцев и самарцев запланировано на 19:30 мск.

В рамках Пути регионов также будет сыграно два матча. 4 апреля московское «Динамо» на своём поле встретится с тольяттинским «Акроном». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. 6 апреля «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в 20:00 мск.

Напомним, в Пути РПЛ пройдут ответные матчи. В первой встрече «Урал» и «Спартак» сыграли вничью — 1:1. ЦСКА и «Крылья Советов» также разошлись миром — 2:2. В Пути регионов полуфиналы проходят в два этапа. В начале апреля состоятся матчи первого этапа, проигравшие в которых вылетят из розыгрыша турнира, а победители встретятся с командами, потерпевшими поражение в матчах полуфинала Пути РПЛ.

Новость по теме
Утверждено расписание матчей РПЛ в 21-м и 22-м турах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023