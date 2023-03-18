«Урал» прервал серию из 16 матчей без поражений, проиграв «Динамо»
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Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Урал» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Динамо» одержало победу со счётом 1:0. Таким образом, прервалась беспроигрышная серия «Урала» из 16 матчей во всех турнирах.
Предыдущее поражение «Урал» потерпел в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2). Встреча состоялась 17 сентября 2022 года.
Победу динамовцам принёс нападающий Константин Тюкавин, который отличился на 90-й минуте матча.
«Урал» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Виктора Гончаренко набрала 25 очков после 20 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).
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