Полузащитник «Оренбурга» Ковалёв: в матче со «Спартаком» мы настраивались на победу

Полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалёв, ставший автором первого гола в ворота «Спартака» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, признался, что его команда в этой встрече настраивалась на победу.

«Мы настраивались на победу, понятно, что «Спартак» идёт на втором месте, команда с историей, но мы хотели порадовать болельщиков и себя тоже.

Не опасно было играть первым номером? Опасно, конечно. «Спартак» — отличная команда с хорошими исполнителями, но мы рискнули, и вот что из этого вылилось. Хотя у «Спартака» тоже были моменты, они нас простили», — сказал Ковалёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Оренбурга».

«Оренбург» набрал 31 очко и занимает в турнирной таблице шестое место. «Спартак» (40) — второй.