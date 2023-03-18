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РПЛ-2022/2023, «Оренбург» — «Спартак» — 2:0, видео голов, обзор, подробности, 18 марта 2023

Игра «Спартака» в Оренбурге — катастрофа. Борьба за чемпионство в России завершена?
Дмитрий Зимин
«Оренбург» — «Спартак» — 2:0, видео голов, обзор
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Самая домашняя команда РПЛ подтвердила свой статус.

Мы и раньше знали, как хорош «Оренбург» на своём поле. Главная демонстрационная цифра: до игры со «Спартаком» у команды было семь побед и одно поражение дома. И то уступили в самом первом туре «Крыльям Советов». Объяснимо. Команда только вернулась в РПЛ. Требовалось немного привыкнуть к уровню. Сделали это за неделю. Уже в следующем матче обыграли «Урал». При этом в гостях всё плохо. Однако такой баланс помогает команде Лички держаться в середине таблицы. Это всех устраивает.

МИР Российская Премьер-лига. 20-й тур
18 марта 2023, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Ковалёв – 17'   2:0 Воробьёв – 23'

Игра со «Спартаком» – особенное событие. Полные трибуны, традиционно огромный интерес и наверняка внутреннее желание доказать, что и такой статусный клуб им в Оренбурге не соперник. Хотя статистика была на стороне КБ. В последних двух матчах (в том числе один в гостях) у москвичей две победы с общим счётом 7:2. А в первом круге «Оренбург» еле-еле сохранил лицо на «Открытие Арене», уступив 1:4. Казалось, у москвичей было достаточно предпосылок рассчитывать на позитивный исход и продолжать преследование «Зенита». Но всё пошло не по спартаковскому плану уже в первом тайме.

Вряд ли вы найдёте опасные моменты, даже если просмотрите 45 минут очень внимательно. Да, можно вспомнить неплохой розыгрыш штрафного в начале с ударом Джикии. Пинок в сторону ворот от Соболева. И неудачные попытки Квинси создать хоть что-то в штрафной соперника. На этом всё. «Оренбург» не нарушил традицию. И активировал домашний стиль: скорость, контроль над ситуацией, грамотные перестроения, прессинг и отсутствие ошибок.

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Первый гол в ворота «Спартака» прилетел как раз после косяка Зиньковского. Антон затянул с передачей, его накрыли и, как следствие, обрез. Мяч оказался у быстрого Воробьёва, тот тонко выкатил на Ковалёва. Белорус немного замешкался. Видимо, не ожидал, что всё пройдёт так легко. Но всё же пнул мяч в ворота под выбежавшим Селиховым.

Очевидный мотивирующий фактор для «Спартака». Самое время, чтобы включиться и перестать валять дурака. Но «Оренбург» не собирался расслабляться. Для них всё только начиналось. Прошло всего шесть минут, и счёт удвоился. Денисов отлетел от Мансильи на правом фланге, аргентинец классно прострелил, а Воробьёв изящно подправил мяч пяткой. Просто красота.

Кстати, именно Воробьёв заменил Писарского в центре нападения. И пока успешно.

После перерыва Абаскаль отреагировал на происходящее. Убрал Пруцева и Денисова. На поле вышли Мартинес и Хлусевич. Изменилось ли что-то? Глобально нет. «Оренбург» продолжал контролировать происходящее на поле. Опасных моментов почти не возникало, но хозяеве атаковали острее. Абаскаль выглядел растерянно. Он так и не придумал, как переломить ход матча.

На 76-й минуте новая неприятная новость для гостей – Джикия покинул поле из-за травмы. Интересно, что после этого у «Спартака» возник один из самых опасных моментов в матче. Соболев поймал мяч в районе 11-метровой отметки и пульнул в штангу. Через несколько секунд после этого в контратаку уже бежал «Оренбург». И чудом не сделал счёт 3:0.

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Уже в самой концовке отличный момент имел Николсон. У «Спартака» нашлись силы зажать соперника на его половине поля. Но в любом случае было слишком поздно.

Интересно, что в 2019-м «Спартак» проиграл в гостях «Оренбургу» с таким же счётом. Этот результат не позволил москвичам получить путёвку в групповой этап Лиги Европы. Дело было ещё при Кононове. Вскоре его убрали. Никаких аналогий. Вряд ли такой результат что-то изменит для Абаскаля.

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