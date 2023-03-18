Три топ-клуба претендуют на подписание Кварацхелии. Возможная сумма трансфера — € 180 млн

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия попал на радар нескольких европейских грандов после своих впечатляющих выступлений в Серии А и Лиге чемпионов. Как сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальных сетях, на игрока претендуют «ПСЖ», «Реал» и «Манчестер Сити», которые могут подписать футболиста летом 2023 года.

При этом суммы около € 100-120 млн будет недостаточно для того, чтобы уговорить руководство «Наполи» отпустить игрока. Как ранее сообщали СМИ, единственная возможная сумма, которая не позволит неаполитанцам сказать «нет», составляет € 180 млн.

В текущем сезоне Кварацхелия провёл за «Наполи» 29 матчей во всех турнирах. На его счету 13 голов и 13 результативных передач.

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