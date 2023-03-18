Канищев: даже с помощью арбитра «Зенит» результата в Кубке не добился. Выглядит не очень

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, а также высказался о спорном эпизоде в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России Пути регионов с «Динамо» (1:1, 4:5), когда не назначили пенальти в ворота сине-бело-голубых.

«Если «Зенит» будет играть с ЦСКА так же, как играл с «Динамо», результат вряд ли порадует его болельщиков. Игроки ещё не вошли в весеннюю часть сезона. Бразильцы «Зенита» тоже не в себе. Но, опять-таки, Малкома не было в матче с «Динамо», а он сейчас играет ключевую роль в игре «Зенита». Если он выйдет против ЦСКА, полегче команде будет. А так, качество игры «Зенита» оставляет желать лучшего.

Эпизод с неназначенным пенальти в кубковом матче с «Динамо»? Пенальти — железный. Сильному все стараются помогать. Они понимают, что находятся под опекой, серьёзных наказаний всё равно не получают.

Судья понимал, что решение — против «Зенита». Смалодушничал. Но это некрасиво. «Зенит», имея такой состав, должен обыгрывать соперников в России, даже если все судьи, вместе взятые, будут свистеть против него. Но получается, что даже с помощью арбитра результата в Кубке не добился. Как-то это не очень выглядит», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».