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«Рубин» потерял очки в матче с «КАМАЗом» в Первой лиге

«Рубин» потерял очки в матче с «КАМАЗом» в Первой лиге
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Сегодня, 18 марта, на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах состоялся матч 23-го тура Мелбет Первой лиги. Местный «КАМАЗ» встречался с казанским «Рубином». Финальный свисток Олега Соколова зафиксировал нулевую ничью — 0:0.

«Рубин» набрал 44 очка и занимает в турнирной таблице Мелбет Первой лиги второе место. Впереди у команды гостевая игра с «Аланией» (25 марта), а также встреча с «Велесом», которая пройдёт 2 апреля на «Ак Барс Арене» в Казани.

«КАМАЗ» с 33 очками расположился на восьмой строчке турнирной таблицы. В следующем туре коллектив из Набережных Челнов ожидает гостевой матч с калининградской «Балтикой» (26 марта), а затем домашний матч с владикавказской «Аланией». Он состоится 2 апреля.

Россия - Мелбет Первая лига. 23-й тур
18 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань
Комментарии
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