«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном», занимающим 20-е место АПЛ

Сегодня, 18 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри». Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучал в 18:00 мск. Игра завершилась вничью — 3:3.

Начало встречи было омрачено травмой форварда «шпор» Ришарлисона на четвёртой минуте, который покидал поле со слезами на глазах, — вместо него на поле вышел Деян Кулушевски. На 45+1-й минуте крайний защитник гостей Педро Порро открыл счёт с передачи Сон Хын Мина. В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Гарри Кейн вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 73-й минуте Иван Перишич укрепил преимущество гостей. На 77-й минуте вингер «Саутгемптона» Тео Уолкотт сократил отставание и возродил интригу в матче. На 90+3-й минуте хавбек «святых» Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти, что помогло его команде вырвать ничью в матче — 3:3.

Ничья позволила «Тоттенхэму» набрать 49 очков и закрепиться на четвёртом месте турнирной таблицы. «Саутгемптон» с 23 очками замыкает английский чемпионат на 20-й позиции в зоне вылета.

В следующем туре АПЛ, который пройдёт уже после перерыва на матчи сборных, «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном» (3 апреля), а «Саутгемптон» с «Вест Хэм Юнайтед».