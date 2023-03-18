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«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном», занимающим 20-е место АПЛ

«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном», занимающим 20-е место АПЛ
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Сегодня, 18 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри». Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучал в 18:00 мск. Игра завершилась вничью — 3:3.

Начало встречи было омрачено травмой форварда «шпор» Ришарлисона на четвёртой минуте, который покидал поле со слезами на глазах, — вместо него на поле вышел Деян Кулушевски. На 45+1-й минуте крайний защитник гостей Педро Порро открыл счёт с передачи Сон Хын Мина. В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Гарри Кейн вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 73-й минуте Иван Перишич укрепил преимущество гостей. На 77-й минуте вингер «Саутгемптона» Тео Уолкотт сократил отставание и возродил интригу в матче. На 90+3-й минуте хавбек «святых» Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти, что помогло его команде вырвать ничью в матче — 3:3.

Ничья позволила «Тоттенхэму» набрать 49 очков и закрепиться на четвёртом месте турнирной таблицы. «Саутгемптон» с 23 очками замыкает английский чемпионат на 20-й позиции в зоне вылета.

В следующем туре АПЛ, который пройдёт уже после перерыва на матчи сборных, «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном» (3 апреля), а «Саутгемптон» с «Вест Хэм Юнайтед».

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
18 марта 2023, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
3 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Порро – 45+1'   1:1 Адамс – 46'   1:2 Кейн – 65'   1:3 Перишич – 75'   2:3 Уолкотт – 77'   3:3 Уорд-Праус – 90+3'
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