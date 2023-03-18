«Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном», занимающим 20-е место АПЛ

Сегодня, 18 марта, завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» принимал «Тоттенхэм». Встреча прошла на стадионе «Сент-Мэри». Стартовый свисток главного арбитра Саймона Хупера прозвучал в 18:00 мск. Игра завершилась вничью — 3:3.
Начало встречи было омрачено травмой форварда «шпор» Ришарлисона на четвёртой минуте, который покидал поле со слезами на глазах, — вместо него на поле вышел Деян Кулушевски. На 45+1-й минуте крайний защитник гостей Педро Порро открыл счёт с передачи Сон Хын Мина. В самом начале второго тайма, на 46-й минуте, Гарри Кейн вывел «Тоттенхэм» вперёд. На 73-й минуте Иван Перишич укрепил преимущество гостей. На 77-й минуте вингер «Саутгемптона» Тео Уолкотт сократил отставание и возродил интригу в матче. На 90+3-й минуте хавбек «святых» Джеймс Уорд-Праус реализовал пенальти, что помогло его команде вырвать ничью в матче — 3:3.
Ничья позволила «Тоттенхэму» набрать 49 очков и закрепиться на четвёртом месте турнирной таблицы. «Саутгемптон» с 23 очками замыкает английский чемпионат на 20-й позиции в зоне вылета.
В следующем туре АПЛ, который пройдёт уже после перерыва на матчи сборных, «Тоттенхэм» сыграет с «Эвертоном» (3 апреля), а «Саутгемптон» с «Вест Хэм Юнайтед».
- 18 марта 2023
-
20:40
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:40
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:18
-
19:12
-
19:06
-
19:05
-
18:58
-
18:58
-
18:57
-
18:43
-
18:35
-
18:33
-
18:28
-
18:26
-
18:24
-
18:22
-
18:13