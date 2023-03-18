Непомнящий: «Зенит» очень зависим от иностранцев. ЦСКА может победить за счёт качества

Тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Зенита» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«ЦСКА может одержать победу над «Зенитом» за счёт качества игры. Такие матчи — это как кубковые игры, где в дерби нет фаворита. В каком-то смысле «Зенит» предпочтительнее, но я хотел бы, чтобы армейцы наконец выиграли.
Не скажу, что «Зенит» играет не так ярко, как в первой половине сезона. Потому что есть разное стечение обстоятельств. Команда в какой-то степени очень зависима от иностранцев. Если легионеры в порядке, то «Зенит» играет. Но у них по разным причинам то один, то два иностранца не играют, поэтому игра надламывается. Но к матчу с ЦСКА все будут в строю — это их преимущество. Однако состав у армейцев тоже должен быть оптимальным: Дивеев в строю, Зайнутдинов должен играть, да и легионеры тоже должны быть в порядке», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.
- 18 марта 2023
-
22:07
-
22:00
-
21:50
-
21:50
-
21:49
-
21:43
-
21:33
-
21:32
-
21:29
-
21:25
-
21:21
-
21:13
-
21:11
-
21:04
-
21:04
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:52
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:30
-
20:26
-
20:21
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:13
-
20:12
-
20:03
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:57