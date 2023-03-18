ЦСКА — «Зенит». Чемпион неубедителен?

Лучший бомбардир армейцев не попал в окончательный состав национальной команды на мартовский сбор. Надо стараться ещё.

19 марта состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.10. Успех москвичей оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 19 марта 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата России ЦСКА — «Зенит» (19.03.2023)

Российская Премьер-Лига вернулась после зимнего перерыва. На 19 марта запланированы четыре встречи 20-го тура. В самой поздней из них на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве ЦСКА примет «Зенит». Вывеска очень интригующая. Начало игры — в 19:30 мск. Главный арбитр — Сергей Карасёв.

ЦСКА этой зимой пережил мало изменений. Он предпочёл точечно усилиться, подписав защитника «Пари НН» Илью Агапова. На сборах Владимир Федотов работал над тем, чтобы как можно лучше сыграть подопечных и исправить проблемы с реализацией, которые часто докучали команде в первой половине сезона.

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Старания Федотова принесли эффект моментально. В первом матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) его команда разгромила «Краснодар» (3:0). В ответной игре, на выезде, она потерпели поражение со счётом 0:1. Это никак не отразилось на положении москвичей, и они вышли в полуфинал турнира, но первый тревожный звонок прозвучал.

Следом армейцы снова уступили на выезде — «Сочи» в РПЛ (0:2). Был, конечно, эпизод с незасчитанным голом Мойзеса, который мог в корне переломить ход матча. Однако в целом картина та же — подопечные Владимира Федотова шли вперёд с опаской. А, как водится, не забиваешь ты – забивают тебе.

Затем снова домашний матч, и ЦСКА громит набравшие отличный ход после возобновления сезона «Крылья Советов» (4:0) в матче последнего тура РПЛ. Сразу после этого команды встретились в Самаре, в Кубке России. Встреча закончилась ничейным результатом — 2:2, но армейцы местами смотрелись хуже соперника.

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«Зенит» тоже не сильно активничал этой зимой. Он приобрёл лишь перспективного бразильского защитника Роберта Ренана. Возобновили сезон подопечные Сергея Семака с разгромной победы во встрече с «Волгой» из Ульяновска (3:0) в матче 1/4 финала Кубка России (этап 1, Путь регионов).

Далее петербуржцы обыграли «Пари Нижний Новгород» (3:0), а вот после этого они с трудом выиграли у «Химок» (3:2). До середины второго тайма подопечные Семака доминировали. И в какой-то момент они, видимо, слишком сильно расслабились, вследствие чего пропустили два мяча.

Петербуржцы сумели избежать потери очков в компенсированное ко второму тайму время. Отметился забитым мячом Густаво Мантуан. Однако на этом проблемы «Зенита» не закончились. В матче с «Химками» получил травму его основообразующий игрок — Вильмар Барриос. И он, и Иван Сергеев пропустят грядущий матч из-за повреждений.

Потеря очень серьёзная. Без Барриоса петербуржцы уступили «Динамо» (1:1, по пенальти 4:5). Причём дело могло даже не дойти до серии послематчевых 11-метровых ударов. Грубую ошибку совершил главный арбитр встречи Евгений Кукуляк. Он не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 67-й минуте.

Сейчас сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. Отрыв от догоняющего «Спартака» солидный — восемь очков. Плюс в отличном тонусе пребывает Малком. Лучший бомбардир РПЛ не принимал участия в матче с «Динамо» из-за дисквалификации. Зато он сможет сыграть в грядущем матче.

История очных встреч также всецело на стороне петербуржцев. В семи из восьми последних игр во всех официальных турнирах они одержали победы. Удастся ли москвичам в этот раз зацепиться за очки? Шансы есть, и довольно неплохие. Поставить на то, что они не проиграют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79.

Домашний стадионе даёт солидное преимущество красно-синим. За девять матчей в роли хозяев они потерпели лишь одно поражение — во встрече с «Пари НН» (0:1). Причём за весь матч соперник нанёс только один удар. Также было две ничьих. Во всех остальных встречах армейцы одержали победы и забили немало голов.

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Также стоит отметить, что лучший бомбардир ЦСКА Фёдор Чалов не попал в окончательную заявку сборной России на мартовский сбор. Его первый тренер Павел Коваль отметил, что нападающему надо стараться ещё. Предстоящий матч — отличная возможность для форварда доказать, что он достоин вызова в национальную команду.

Во встречах с «Химками» и «Динамо» у сине-бело-голубых вскрылись проблемы с физической подготовкой и командной игрой в целом. В недавнем интервью бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отметил, что петербуржцы не очень готовы к финишу. Он подчеркнул, что чемпион неубедителен. Пожалуй, так и есть. Несмотря на неплохие результаты, уверенностью в игре клуба и не пахнет.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Зенит» 19 марта 2023 года

У ЦСКА есть проблемы с выездами, но на домашнем стадионе он выступает отменно. Плюс зимой Федотов здорово поработал над реализацией моментов, что отражают разгромные победы в матчах с «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Думается, армейцы как минимум не проиграют во встрече с ослабленным важной кадровой потерей «Зенитом». Петербуржцы после возобновления сезона демонстрируют неважную игру. К физической форме их футболистов имеются претензии.

Ставка: ЦСКА не проиграет за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 21.91.

Сёмин: могу представить Кварацхелию претендентом на «Золотой мяч».

Прогноз на матч «Химки» — «Ростов» с коэффициентом 4.60.

Мостовой: основная задача «Спартака» — ждать потери очков от «Зенита».

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат» с коэффициентом 3.40.