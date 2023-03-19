Хави: Араухо уже выигрывал противостояния с Винисиусом, но «Реалу» повезло с ним
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Главный тренер «Барселоны» высказался о защитнике Рональде Араухо, а также прокомментировал его предстоящее противостояние с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором в 26-м туре Примеры.
«Рональд? Это очень физически крепкий и быстрый защитник, который умеет играть на слабостях соперника. Это ответственный игрок, которого я могу назвать лидером своей команды. Араухо — защитник мирового уровня, один из лучших в мире. Наличие такого футболиста в составе — гарантия надёжной игры в обороне.
Рональд уже выигрывал противостояния с Винисиусом, но Жуниор мне нравится, он исключительный, «Реалу» очень повезло с ним», — приводит слова Хави Marca.
Гол Винисиуса «Эспаньолу». Видеоролик:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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