Хави: Араухо уже выигрывал противостояния с Винисиусом, но «Реалу» повезло с ним

Главный тренер «Барселоны» высказался о защитнике Рональде Араухо, а также прокомментировал его предстоящее противостояние с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором в 26-м туре Примеры.

«Рональд? Это очень физически крепкий и быстрый защитник, который умеет играть на слабостях соперника. Это ответственный игрок, которого я могу назвать лидером своей команды. Араухо — защитник мирового уровня, один из лучших в мире. Наличие такого футболиста в составе — гарантия надёжной игры в обороне.

Рональд уже выигрывал противостояния с Винисиусом, но Жуниор мне нравится, он исключительный, «Реалу» очень повезло с ним», — приводит слова Хави Marca.

Гол Винисиуса «Эспаньолу». Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.