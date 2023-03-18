Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» и выйти в 1/2 Кубка Англии
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Сегодня, 18 марта, завершился четвертьфинальный матч Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Этихад». Стартовый свисток главного арбитра Джона Брукса прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась сокрушительной победой «горожан» — 6:0.
Первые три мяча хозяев забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд — случилось это на 32-й, 35-й и 59-й минутах соответственно. Ещё два мяча на счету аргентинского форварда Хулиана Альвареса, который отличился на 62-й и 73-й минутах. Ещё один гол «горожан» забил 20-летний полузащитник Коул Палмер.
Эта победа позволила «горожанам» выйти в полуфинал турнира. Своего соперника по следующей стадии подопечные Хосепа Гвардиолы узнают 19 марта.
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