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Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» и выйти в 1/2 Кубка Англии

Хет-трик Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Бёрнли» и выйти в 1/2 Кубка Англии
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Сегодня, 18 марта, завершился четвертьфинальный матч Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимал «Бёрнли». Встреча прошла на стадионе «Этихад». Стартовый свисток главного арбитра Джона Брукса прозвучал в 20:45 мск. Встреча завершилась сокрушительной победой «горожан» — 6:0.

Первые три мяча хозяев забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд — случилось это на 32-й, 35-й и 59-й минутах соответственно. Ещё два мяча на счету аргентинского форварда Хулиана Альвареса, который отличился на 62-й и 73-й минутах. Ещё один гол «горожан» забил 20-летний полузащитник Коул Палмер.

Эта победа позволила «горожанам» выйти в полуфинал турнира. Своего соперника по следующей стадии подопечные Хосепа Гвардиолы узнают 19 марта.

Кубок Англии. 1/4 финала
18 марта 2023, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
6 : 0
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Холанд – 32'   2:0 Холанд – 35'   3:0 Холанд – 59'   4:0 Альварес – 62'   5:0 Палмер – 68'   6:0 Альварес – 73'
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