Баринов рассказал о мотивации от Галактионова в перерыве матча с «Краснодаром»

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, как главный тренер команды Михаил Галактионов эмоционально зарядил футболистов во время перерыва матча с «Краснодаром» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. После первых 45 минут московская команда проигрывала 0:2, но во второй половине сумела перевернуть ход встречи и вырвать победу — 3:2.

«Михалыч встряхнул всю команду, тех, кто был рядом с раздевалкой. Сказал, что смотрели в глаза? Значит, просто смотрели в глаза (смеётся). Сказал, что так играть не пойдёт, чтобы мы показали характер», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 22 очка и подняться на 11-е место РПЛ. «Краснодар» (29) остался на восьмой строчке.