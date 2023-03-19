Дзюба — о победе в матче с «Краснодаром»: настоящая команда, настоящие мужики!

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (3:2).

«Настоящая команда, настоящие мужики! Снова показали характер! Горжусь!» — написал Дзюба в своём телеграм-канале, выложив видео голов «Локомотива».

В матче с «Краснодаром» Дзюба отметился голом, ставшим для игрока четвёртым в футболке железнодорожников, и результативной передачей. Его команда уступала по ходу встречи со счётом 0:2, но в итоге одержала победу.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 22 очка. Следующим соперником «Локомотива» в чемпионате России станет «Пари Нижний Новгород».