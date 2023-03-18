Артём Дзюба отреагировал на волевую победу «Локомотива» в матче с «Краснодаром»
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» (3:2) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Триллер, по матчу можно кино снимать. После первого тайма было разочарование, апатия и удручающее положение, в итоге всё вышло так замечательно. Большое спасибо болельщикам, кто пришёл и поддерживал нас. Была классная атмосфера», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в телеграм-канале РПЛ.
34-летний Дзюба в матче с «Краснодаром» стал автором победного мяча, забитого на 65-й минуте. Железнодорожники проигрывали в два мяча к перерыву, но во втором тайме смогли переломить ситуацию и выиграть матч. Эта победа для команды Михаила Галактионова стала третьей подряд в чемпионате России.
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