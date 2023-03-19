Рекордный гол 41-летнего Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»

В ночь с 18 на 19 марта на стадионе «Дачия Арена» в Удине прошёл матч 27-го тура чемпионата Италии. Играли местный «Удинезе» и «Милан». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.
Первый гол в матче был забит уже на девятой минуте: Роберто Перейра реализовал передачу Лазара Самарджича. «Милан» сравнял на 45+3-й: Златан Ибрагимович был точен с пенальти, став автором самого возрастного гола в истории чемпионатов Италии. Однако гол шведа не спас «Милан» от поражения: сначала Бету, а затем Кингсли Эхизибуэ своими точными ударами принесли «Удинезе» победу.
«Удинезе» набрал 38 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Милан» с 48 очками остаётся на четвёртой строчке, но по итогам тура может пропустить вперёд «Рому» (47).
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