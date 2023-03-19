Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рекордный гол 41-летнего Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»

Рекордный гол 41-летнего Ибрагимовича не спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»
Комментарии

В ночь с 18 на 19 марта на стадионе «Дачия Арена» в Удине прошёл матч 27-го тура чемпионата Италии. Играли местный «Удинезе» и «Милан». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Первый гол в матче был забит уже на девятой минуте: Роберто Перейра реализовал передачу Лазара Самарджича. «Милан» сравнял на 45+3-й: Златан Ибрагимович был точен с пенальти, став автором самого возрастного гола в истории чемпионатов Италии. Однако гол шведа не спас «Милан» от поражения: сначала Бету, а затем Кингсли Эхизибуэ своими точными ударами принесли «Удинезе» победу.

«Удинезе» набрал 38 очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Милан» с 48 очками остаётся на четвёртой строчке, но по итогам тура может пропустить вперёд «Рому» (47).

Италия - Серия А. 27-й тур
18 марта 2023, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
3 : 1
Милан
Милан
1:0 Перейра – 9'   1:1 Ибрагимович – 45+3'   2:1 Бету – 45+5'   3:1 Эхизибуэ – 70'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023