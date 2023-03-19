Юрий Вернидуб: если судья брал раньше, то и при более высокой зарплате будет брать

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб считает, что повышение зарплаты не поможет преодолеть коррупцию в судействе.

«Такие у нас судьи. Не знаю, как это побороть. Все говорили – нужно им зарплату поднять за игры. Им уже и так неплохо платят за эти игры, за то, что ты судишь. Куда ещё дальше поднимать? Ну поднимешь — и думаешь, что он не будет брать? Если он брал раньше, то и при этой зарплате будет брать», — сказал Вернидуб в эфире YouTube-канала «Брутальный Футбол».

Напомним, Вернидуб тренировал тираспольский «Шериф» с 2020 по 2022 год. В июне 2022 года Вернидуб возглавил «Кривбасс». Ранее тренер работал в «Солигорске» и луганской «Заре».

«Кривбасс» находится на седьмом месте турнирной таблицы УПЛ.