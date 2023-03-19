Гладилин: Личка полностью переиграл Абаскаля, искусственный газон не является оправданием

Экс-полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился своими впечатлениями от поражения москвичей в матче с «Оренбургом» со счётом 0:2. Эксперт считает, что главный тренер «Оренбурга» чех Марцел Личка переиграл испанского тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Личка полностью переиграл Абаскаля, «Оренбург» правильно поставил свою игру, зная, что «Спартак» попробует завладеть инициативой, у «Оренбурга» быстрые переходы в атаку. Первый тайм был полностью за подопечными Лички — это был ключевой отрезок в игре, а вторая половина матча была, скорее, равной.

Можно ли представить Личку в более статусном клубе РПЛ? Конечно. Он очень профессионально работает и показывает результат.

Является ли газон причиной поражения «Спартака»? В этих условиях, когда весной у нас часто проблемы с газоном, ничего плохого нет в том, что сыграли на таком покрытии. У многих игроков уже есть опыт игры на искусственном газоне, так что проблем ни для кого из футболистов, думаю, не было. На таком поле даже приятнее играть, чем на газоне, когда всё плывет и прыгает – когда есть лужи и грязь. Искусственный газон не является оправданием поражения «Спартака».

Закончилась ли чемпионская гонка? Думаю, что да. У «Зенита» и так был приличный задел, а побороться с ним мог только «Спартак», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

«Зенит» имеет возможность упрочить отрыв от московского клуба в сегодняшнем матче с ЦСКА. Матч стартует в 19:30 по мск.