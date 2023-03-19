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Дмитрий Баринов: старался отгонять от себя мысли о неудавшемся переходе в «Бешикташ»

Дмитрий Баринов: старался отгонять от себя мысли о неудавшемся переходе в «Бешикташ»
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Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о несостоявшемся переходе в турецкий «Бешикташ» в минувшее зимнее трансферное окно.

«У меня не было сожаления, что не получилось зимой уехать в «Бешикташ». Хотя моментами бывало, но я старался отгонять от себя эти мысли о неудавшемся переходе. Ничего страшного. Желание уехать в Европу у меня остаётся», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 18 матчей, в которых забил два гола и отметился одной результативной передачей. Ещё семь матчей игрок провёл в Фонбет Кубке России, но не смог отличиться в них. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.

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