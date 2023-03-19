Игрок ЦСКА Мендес — о «Зените»: все испытывают сложности, когда приезжают к нам в Москву

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес заявил, что, играя на своём поле, его команда постарается создать проблемы «Зениту» в матче 20-го тура Российской Премьер-лиги.

«Будет очень привлекательный матч со всех точек зрения. Мы знаем, что «Зенит» — очень мощный и серьёзный соперник. Мы должны сохранить тот момент, что мы — очень сильная команда у себя дома. И все испытывают серьёзные сложности, когда приезжают к нам в Москву. Как раз эту регулярность нам нужно сохранить», — сказал Мендес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч ЦСКА — «Зенит» в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги состоится сегодня, 19 марта. Начало — 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.