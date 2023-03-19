ЦСКА приглашал Вагнера Лава на матч с 2DROTS

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-форварда ЦСКА Вагнера Лава, рассказал, что армейский клуб приглашал бразильца на товарищеский матч с командой 2DROTS.
«Даниэл Карвальо приедет в Россию и сыграет за ЦСКА в товарищеском матче? Знаю, потому что ЦСКА приглашал и Вагнера Лава в Москву, но, к сожалению, он не сможет, потому что у него есть обязательства перед «Спорт Ресифе». Скажу честно, он очень хотел бы присутствовать и повидаться со старыми друзьями», – приводит слова агента Metaratings.
Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год с перерывами. Всего на счету бразильца 124 гола и 53 голевые передачи в 259 матчах за армейцев.
Товарищеский матч между ЦСКА и 2DROTS пройдёт 25 марта в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
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