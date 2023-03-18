Джикия из-за травмы покинул поле на 76-й минуте матча с «Оренбургом»

В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Спартак». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 76-й минуте капитан «Спартака» Георгий Джикия был заменён после полученного повреждения. Защитник гостей дёрнул заднюю поверхность бедра. На поле появился нападающий Кейта Бальде.

Ранее на 17-й минуте счёт открыл белорусский полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалёв. Ассистентом выступил нападающий Дмитрий Воробьёв. На 23-й минуте Воробьёв забил второй мяч хозяев, пяткой замкнув прострел Брайана Мансильи с левого фланга.

Live-трансляция всех матчей игрового дня здесь:

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 40 очков после 19 матчей. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 28 очков. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48).